Mediolanum: 5% annuo lordo su vincoli a 6 mesi, con svincolo libero

Con Banca Mediolanum puoi ottenere un rendimento del 5% annuo lordo vincolando le tue somme per 6 mesi. Come funziona? Prima di tutto, dovrai aprire un SelfyConto entro il 31 ottobre e attivare un deposito vincolato di 6 mesi entro il 30 novembre. Se decidi di svincolare i fondi prima della scadenza, non ci sono problemi: con SelfyConto puoi farlo in qualsiasi momento senza perdere gli interessi già maturati.

Inoltre, SelfyConto di Mediolanum offre canone gratuito per il primo anno o fino al compimento dei 30 anni. I prelievi nei Paesi UE sono senza commissioni, e l'Internet Banking non prevede costi aggiuntivi. Questi sono solo alcuni dei numerosi vantaggi. Per saperne di più, visita la pagina dell'offerta di Banca Mediolanum.

Come aderire all'offerta di Banca Mediolanum

Per aderire a questa promozione, devi:

essere un nuovo cliente di SelfyConto e aprire il conto entro il 31 ottobre;

e aprire il conto entro il 31 ottobre; creare un deposito vincolato di almeno 6 mesi entro il 30 novembre;

entro il 30 novembre; accreditare lo stipendio entro 7 giorni dalla scadenza del vincolo per mantenere il tasso del 5%. In caso contrario, il tasso annuo scenderà allo 0,05%. L’importo minimo da vincolare è di 100 €, mentre il massimo è di 500.000 €.

SelfyConto include altri vantaggi, come la carta di debito e il canone gratuiti per il primo anno (o fino ai 30 anni), prelievi senza costi in tutta l’Eurozona e molto altro.

Per aprire il conto online con Banca Mediolanum, ti serviranno un documento d'identità valido, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo email attivo. L’identificazione può essere fatta tramite SPID, bonifico bancario o webcam.

Vai sul sito di Banca Mediolanum e segui la procedura per l'apertura del conto.

