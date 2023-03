mcdodo Cavo USB type-C: da oggi GRANDE OFFERTA su Amazon del 42%

Molto spesso, quando dobbiamo collegare o ricaricare un dispositivo mobile o una console portatile, o magari necessitiamo un cavo che sia adibito anche al passaggio dei dati, non abbiamo a disposizione quello che ci serve. A volte inoltre potrebbe farmi davvero comodo una piccola interfaccia digitale che vi dia determinate informazioni durante l'utilizzo. Uno dei cavi più all'avanguardia al momento è il Cavo USB-C di mcdodo, che potrebbe rispecchiare tutto ciò di cui avete bisogno ora.

Sappiate che se vi serve un articolo di questo tipo, da oggi su Amazon il cavo USB-C mcdodo è a disposizione a soli 9,34€, con uno sconto del 42% sul prezzo totale.

Cavo USB-C mcdodo: il cavo per tutto

Questo cavo dispone di ricarica rapida visibile, con supporto 5A ad alta corrente, velocità di trasmissione standard USB 2.0, compatibile con protocolli di ricarica rapida 66w 40W 22,5W 18W, compatibile con Galaxy S11 S10 S9 S8 HUAWEI Mate30 P30 P20 P10 e altri dispositivi Android di tipo C.

Inoltre il cavo USB-C mcdodo è provvisto di doppio chip, il quale è dotato della tecnologia di ricarica intelligente del produttore, che può regolare in modo intelligente la tensione e la corrente in base allo stato di alimentazione del dispositivo per garantire la sicurezza della ricarica. Di certo un prodotto facile da utilizzare e molto versatile, che può risolvere gran parte delle vostre grane quando siete fuori casa e non.

