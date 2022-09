McAfee Total Protection: protezione completa con uno sconto di 55€

La sicurezza completa dei propri dispositivi non passa soltanto dalla presenza di un ottimo antivirus Premium, ma anche dal supporto di una VPN sicura e di un gestore password affidabile. Tutto questo puoi trovarlo nel pacchetto offerto da McAfee Total Protection.

Il piano che include la protezione per 5 dispositivi ti costa infatti, grazie a questo sconto speciale, soltanto 44,95 euro per un anno invece dei canonici 99,95. Un risparmio importante per la soluzione perfetta per proteggere al meglio i propri device dagli attacchi informatici.

McAfee Total Protection: VPN, antivirus e password manager all-in-one

Scegliendo oggi McAfee Total Protection hai immediato accesso a:

Antivirus pluripremiato

VPN sicura per navigare sul web in modo anonimo e protetto

Ottimizzazione delle prestazioni con un software che non intacca sulle funzionalità dei tuoi dispositivi

Protezione efficace della rete domestica

Un team di esperti di sicurezza e assistenza online a tua disposizione

Compatibilità con sistemi Windows, Mac OS, iOS e Android

Un gestore delle password per archiviare le tue credenziali online in modo sicuro

Navigazione sicura

McAfee Shredder per scoprire se i tuoi dati sono stati trafugati online

Archiviazione crittografata

Funzione di Safe Family

Quello studiato da McAfee è dunque un pacchetto completo pensato per tutelare la tua privacy e la tua identità online, ma anche per difendere tutta la famiglia, specie i più piccoli e gli utenti meno esperti, dagli attacchi dei virus, malware, spyware e ransomware più recenti.

McAfee include infine una garanzia al 100%: ti rimuove tutti i virus oppure verrai interamente rimborsato. Un motivo in più per approfittare allora di questo sconto: il piano annuale per cinque dispositivi è tuo a soli 44,95 euro, con un risparmio di 55 euro rispetto il prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.