McAfee Total Protection: mega sconto di 80€ per 10 dispositivi

McAfee Total Protection offre un sostanzioso sconto di 80€ per il pacchetto più completo, con cui è possibile proteggere fino a 10 dispositivi. È compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Potete quindi installarlo su PC, notebook, MacBook, Mac, tablet o smartphone, rimanendo al sicuro anche quando navigate in mobilità.

Grazie allo sconto, è possibile acquistarlo a soli 49,95€ per il primo anno, anziché 129,95€. Include diverse funzionalità di sicurezza aggiuntive che aiutano a proteggere maggiormente le vostre informazioni personali.

McAfee Total protection: cosa include

McAfee Total Protection è il pacchetto antivirale più completo, che fornisce un motore antivirus che agisce in tempo reale per fermare minacce provenienti dalla rete o da file infetti. Sarete al sicuro dai malware più recenti, nonché spyware, ransomware e altri virus pericolosi che possono compromettere i vostri sistemi.

Il piano Famiglia, in offerta a 49,95€, oltre all'antivirus, include anche una VPN, un cloud crittografato, un generatore di password e uno strumento per l'ottimizzazione delle performance. La VPN consente di cifrare il traffico in entrata e in uscita, mantenendo privati i dati di navigazione anche quando vi collegate nelle reti pubbliche. Ciò consente di impedire a terzi di intercettare il traffico e possibili informazioni importanti.

Il generatore password consente di custodire le proprie credenziali in un unico posto sicuro, rendendole accessibili a tutti i dispositivi collegati quando serve. Lo stesso è possibile fare con documenti e altri file importanti, che è possibile salvare nel cloud crittografato incluso, protetto da cifratura AES 256-bit.

McAfee Total Protection comprende inoltre Shredder, un utile strumento che consente di eliminare definitivamente i file importanti senza lasciare alcuna traccia nelle unità di archiviazione. In questo modo risulta impossibile recuperarli, garantendo una cancellazione totale.

Se la connessione di rete ha una banda limitata o volete risparmiare dati sul vostro smartphone, McAfee vi aiuta a ottimizzare le prestazioni bloccando la riproduzione automatica dei video, in modo da ridurne al minimo l'uso.

Non lasciatevi scappare lo sconto per beneficiare della protezione offerta da McAfee.

