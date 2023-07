McAfee Total Protection: l'antivirus conveniente per i tuoi dispositivi

McAfee Total Protection è un pacchetto abbastanza interessante, in grado di offrire protezione per 10 dispositivi a 49,95€ per un anno, invece che 129,95€, grazie allo sconto di 80€. Garantisce il massimo della privacy, proteggendo dati e dispositivi da attacchi malware, spyware, ransomware o accessi non autorizzati ai sitemi.

È compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS, consentendo di salvaguardare PC, notebook, Mac, smartphone e tablet.

McAfee Total Protection: sconto di 80€ fino a 10 dispositivi

McAfee Total Protection offre un motore antivirus sempre aggiornato contro virus, malware, spyware, ransomware e altre minacce recenti. Impedisce intrusioni non autorizzate, salvaguardando le informazioni personali e i vostri dati. È dotato di diverse e utili funzionalità di sicurezza aggiuntive, come una VPN, un password manager e uno strumento per l'eliminazione definitiva dei dati.

La VPN integrata permette di navigare in sicurezza anche quando siete collegati alle reti wifi pubbliche, grazie alla cifratura del traffico di rete in entrata e in uscita dal vostro dispositivo. Tutti i dati saranno in questo modo illeggibili e, proteggendo in questo modo anche la vostra posizione, potrete liberarvi dei limiti regionali di alcuni siti per fruire ovunque dei contenuti.

Il gestore delle password incluso permette di salvare le credenziali dei vostri account in un unico luogo, fornendone l'accesso a tutti i dispositivi collegati. Con McAfee Shredder potrete anche eliminare definitivamente i file importanti, in modo da non lasciare alcuna traccia sull'unità di archiviazione e rendere impossibile un qualsiasi recupero.

McAfee Total Protection aggiunge anche un cloud crittografato con cifratura AES a 256-bit, che consente di memorizzare in sicurezza i documenti confidenziali o altri file importanti, rendendoli al tempo stesso accessibili in qualsiasi luogo.

Non manca una funzionalità per l'ottimizzazione delle prestazioni, in grado di rendere più fluida e veloce la navigazione, bloccando la riproduzione automatica dei video e riducendo al tempo stesso l'uso della larghezza di banda.

