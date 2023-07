McAfee Total Protection: fino a 10 dispositivi protetti a soli 49,95€

McAfee Total Protection è un piano perfetto per i professionisti o per coloro che in famiglia posseggono numerosi dispositivi, perché consente di proteggere fino a 10 PC, Mac, smartphone Android e iPhone. Include diverse utili funzioni di protezione aggiuntive, in modo da fornire una salvaguarda completa e adeguata alle minacce informatiche più recenti. L'offerta è ora in promozione a 49,95€, invece che 129,95€. Un prezzo scontato di ben 80€.

Malintenzionati e malware sono infatti spesso sempre in agguato e, se le vostre attività avvengono a stretto contatto con la rete, è sicuramente necessario dotarsi di un software antivirale all'altezza come quello di McAfee. Ecco cosa è possibile ottenere con il pacchetto.

McAfee Total Protection: l'offerta ideale per più dispositivi

L'offerta di McAfee Total Protection consente di salvaguardare fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento, senza costi aggiuntivi. L'antivirus fornisce diversi livelli di protezione, proteggendo la privacy e le informazioni personali da attacchi informatici, malware e virus.

Grazie al filtro anti spam, per la posta elettronica, e alla VPN integrata, è possibile navigare in totale sicurezza proteggendo i dati sulla propria navigazione, senza che questi vengano intercettati, evitando al tempo stesso messaggi pubblicitari possibilmente malevoli. Ciò consente di stare sicuri anche quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche, spesso più vulnerabili di una normale connessione privata.

McAfee Total Protection aggiunge anche un cloud crittografato con cifratura AES 256-bit, dove mantenere al sicuro file e documenti più importanti, rendendo accessibili ovunque a tutti i dispositivi collegati. La funzione Shredder permette anche di eliminare definitivamente i file, senza che vengano lasciate tracce per un possibile recupero. Non manca un gestore password, dove salvare tutte le credenziali per l'accesso agli account, in un solo posto e in totale sicurezza.

McAfee può anche velocizzare ulteriormente la navigazione, disabilitando la riproduzione automatica dei video e riducendo così al minimo l'uso della larghezza di banda.

Acquistate ora McAfee Total Protection e tenete al sicuro tutti i vostri dispositivi.

