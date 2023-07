McAfee, l'antivirus pluripremiato offre uno sconto di ben 80€

Nel mondo digitale odierno, la sicurezza online è diventata una priorità assoluta. Con la crescente minaccia di virus, ransomware e attacchi informatici, è fondamentale proteggere i nostri dispositivi da tali pericoli. Ecco perché McAfee Total Protection è diventato il nome di riferimento per la sicurezza informatica: con funzionalità di protezione online e offline basate su cloud, questo pluripremiato antivirus offre una soluzione completa per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi, che siano PC Windows, Mac o dispositivi mobili iOS/Android.

Non perdere l'offerta: una promozione sul piano 10 dispositivi ti aspetta e pagherai solamente 49,95 euro all’anno (per il primo anno di abbonamento) risparmiando ben 80 euro rispetto al prezzo di listino pari a 129,95 euro. Questa soluzione è particolarmente adatta a famiglie con tanti dispositivi in casa, oppure per gruppi di amici.

Panoramica dei vantaggi di McAfee

Una delle caratteristiche distintive di McAfee Total Protection è la sua compatibilità multipiattaforma. Questo significa che non importa quale dispositivo utilizzi, McAfee ti coprirà sempre. Ma cosa rende McAfee Total Protection davvero interessante? Oltre all'antivirus pluripremiato, questo pacchetto offre una vasta gamma di funzionalità che migliorano ulteriormente la tua esperienza di sicurezza online.

Una di queste è la Secure VPN, che ti consente di mantenere private le tue informazioni personali e abitudini online grazie alla crittografia di livello bancario. Con la Secure VPN, puoi navigare in modo sicuro su qualsiasi rete Wi-Fi, evitando potenziali intrusioni e attacchi. Un'altra caratteristica chiave di McAfee Total Protection è l'ottimizzazione delle prestazioni. Con questa funzionalità, puoi bloccare la riproduzione automatica dei video sui siti web e ridurre al minimo l'utilizzo della larghezza di banda per un'esperienza più fluida e senza interruzioni.

Con il piano Family, puoi proteggere fino a dieci dispositivi, rendendolo perfetto per le famiglie con diversi dispositivi da proteggere. Oltre all'antivirus pluripremiato, il piano Family offre funzionalità come il controllo parentale, che ti consente di proteggere i tuoi figli online, garantendo che abbiano accesso solo a contenuti appropriati e sicuri. In più, con McAfee Total Protection hai accesso a un team dedicato di esperti di sicurezza e assistenza online.

Quando si tratta di proteggere i tuoi dispositivi e navigare in sicurezza online, McAfee Total Protection si distingue come la scelta ideale. Approfitta della promozione: McAfee Family a 10 dispositivi è in offerta a soli 49,95 euro all'anno. Ricordiamo che l'offerta si riferisce solamente al primo anno di abbonamento, a fronte di un piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.