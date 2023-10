McAfee è l'antivirus per la tua famiglia: ottieni subito 85€ di sconto

McAfee Total Protection offre un'offerta speciale per le famiglie che cercano una protezione completa: il piano Premium è in sconto a soli 44,95 euro - anziché 129,95 - e ti permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi compatibili, inclusi PC Windows, Mac e dispositivi mobili iOS/Android.

La sicurezza online è di fondamentale importanza e le minacce sono sempre dietro l'angolo: per navigare in tutta leggerezza, al riparo da virus, malware o ransomware, McAfee è la soluzione ideale, per te e soprattutto per i dispositivi della tua famiglia.

Questo portentoso antivirus pluripremiato, infatti, non solo protegge tutti i tuoi device personali e le informazioni che contengono dalle minacce più recenti, ma offre anche una serie di utili funzionalità extra.

Tra queste citiamo: un servizio VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore password che ti permette di proteggere i tuoi account generando e memorizzando credenziali complesse, oltre che compilando automaticamente le tue informazioni, e assistenza personalizzata.

Il piano Premium, ora disponibile a soli 44,95 euro per il primo anno anziché 119,95, include anche monitoraggio del Dark Web fino a 60 tipi univoci di dati personali con avvisi fino a 10 mesi di anticipo, protezione firewall, servizio distruzione per eliminare completamente i file confidenziali ed evitare che ne vengano lasciate tracce, oltre a un numero illimitato di dispositivi.

La sicurezza online non è mai stata così importante: con McAfee Total Protection Premium, puoi proteggere tutti i device tuoi e della tua famiglia in modo efficace ed economico: approfitta della speciale promozione relativa al primo anno di abbonamento e risparmia 85 euro sul primo anno.