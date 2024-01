Maxi sconto sulla cassa JBL: PREZZO CLAMOROSO (-34%)

Con la potente cassa JBL Pro Sound, la Clip 4 si presenta come il diffusore Bluetooth ideale da portare sempre con te per un'esperienza sonora eccezionale. Questo diffusore compatto offre un suono di alta qualità con bassi corposi, permettendoti di godere della tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone o tablet, ovunque ti trovi.

Il design ultraportatile con stile rende il JBL Clip 4 un compagno di viaggio perfetto. Caratterizzato da tessuti variopinti e dalle sue piccole dimensioni, questo speaker tascabile può essere facilmente agganciato a zaini, cinture o borse grazie al moschettone integrato, consentendoti di portarlo ovunque tu vada con facilità e stile.

La certificazione waterproof e dustproof IPX67 garantisce che il JBL Clip 4 sia resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo perfetto per l'ascolto della musica in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia. Puoi goderti la tua musica senza preoccuparti degli imprevisti.

Inoltre, il JBL Clip 4 offre una lunga autonomia e streaming senza fili, con una sola ricarica che garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Questo ti consente di divertirti senza interruzioni durante le tue avventure o le tue giornate in movimento. Con un set completo di accessori inclusi nella confezione, tra cui il cavo USB Type C, la guida rapida e la scheda dati sicurezza, il JBL Clip 4 è pronto per essere utilizzato immediatamente.