MAXI SCONTO sul notebook DEFINITIVO: Acer sale in cattedra

Acer è un'azienda di tecnologia nota principalmente per la produzione di computer portatili, desktop, tablet, monitor, e altri dispositivi elettronici. Acer è uno dei principali produttori di computer al mondo ed è conosciuta per offrire una vasta gamma di prodotti adatti a una varietà di esigenze e budget. Oggi segnaliamo un'offerta molto allettante sul notebook di Acer, l'Aspire 3, del 33% di sconto per un prezzo finale di 369,00€.

Acer e Amazon la combinano grossa: lo sconto sul notebook è super competitivo

Il PC portatile Acer Aspire 3 è una soluzione versatile per chi cerca un notebook performante e affidabile. Dotato di un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione, offre la potenza necessaria per gestire una varietà di attività. Il suo schermo ampio da 15.6 pollici con risoluzione Full HD garantisce immagini nitide e brillanti, mentre i bordi sottili offrono una piacevole esperienza di visualizzazione.

La tecnologia Acer BlueLightShield protegge i tuoi occhi dalla luce blu nociva, rendendo più confortevole l'uso prolungato. Restare connessi non è un problema grazie al forte segnale Wi-Fi 5 (802.11ac) e alla webcam HD con due microfoni integrati, perfetti per le videochiamate avanzate. Questo laptop è anche ben fornito di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI, per collegare facilmente le periferiche che desideri. È un notebook leggero e sottile, perfetto per chi è sempre in movimento, e la batteria a lunga durata ti consente di utilizzarlo fino a 9 ore senza dover cercare una presa di corrente.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. Amazon mette in sconto del 33% il notebook definitivo che risponde ad ogni esigenza, l'Acer Aspire 3 per un prezzo finale di 369,00€.

