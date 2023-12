MAXI SCONTO del 47% sul Funko Pop del Pinguino di Batman: UN PEZZO UNICO

La mini statuetta in vinile de Il Pinguino è un irresistibile oggetto da collezione progettato per entusiasmare i fan di Batman. Con un'altezza di circa 9,5 cm, questa piccola gemma si integra perfettamente con altri articoli da collezione, rendendola ideale per l'esposizione su vetrine o scrivanie.

Realizzata in vinile premium resistente e di alta qualità, questa statuetta è costruita per durare nel tempo e resistere all'usura quotidiana, garantendo un divertimento duraturo sia per i fan che per i collezionisti. La sua esclusività la rende un'aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione di articoli di Batman.

Per gli appassionati di collezionismo, questa mini statuetta offre la possibilità di espandere la propria collezione di Funko Pop, nota per la sua vasta gamma di articoli di cultura pop. Inoltre, la variante Chase, una rara possibilità su 6, aggiunge un tocco di emozione per i collezionisti in cerca di pezzi unici e introvabili.

Con la sua reputazione di essere il marchio di punta della cultura pop, Funko assicura un'esperienza di collezionismo di alta qualità, comprendendo figure in vinile, action toys, peluche, abbigliamento, giochi da tavolo e molto altro.

Su Amazon, oggi, c'è un'imperdibile offerta sul Funko Pop del Pinguino di Batman che è scontato del 47% e viene venduto a 8,50€.