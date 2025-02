MasterChef Italia 14: come vedere la puntata di oggi in streaming dall'estero

Siamo entrati nella fase finale di MasterChef Italia 14. La nuova stagione del cooking show, infatti, torna in TV con la 10° puntata, che comprende gli episodi 19 e 20, andando ad anticipare la semifinale, in programma la settimana prossima, e la finale, in programma il 27 di febbraio.

La puntata di oggi sarà trasmessa su Sky Uno a partire dalle 21:15 di oggi, 13 febbraio. Per la diretta streaming, invece, è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment, che consente l'accesso a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky, sia in diretta che on demand, a partire da 6,99 euro al mese.

Per vedere MasterChef Italia 14 in streaming dall'estero, invece, è possibile fare riferimento a NOW, sempre con il Pass Entertainment, sfruttando la portabilità transfrontaliera, valida in UE. In alternativa, per accedere a NOW dall'estero è necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano.

La VPN da attivare è NordVPN, ottimizzata per lo streaming e in grado di garantire una connessione senza limiti di banda e di traffico dati.

Per attivare il servizio basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere MasterChef Italia 14 in streaming su NOW

Per accedere ai contenuti di intrattenimento di NOW è necessario attivare il Pass Entertainment che permette di vedere in streaming MasterChef Italia 14. Le opzioni da considerare sono le seguenti:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (che elimina la pubblicità dai contenuti on demand e permette di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea): 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Per accedere al proprio account NOW dall'estero e a tutti i contenuti inclusi nell'abbonamento attivato potrebbe essere necessaria una VPN, in base al Paese da cui si effettua la connessione.

