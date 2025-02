MasterChef Italia 14: come vedere la finale in streaming, anche dall'estero

La finale di MasterChef Italia 14 è in programma oggi, giovedì 27 febbraio, e sarà trasmessa su Sky Uno a partire dalle 21:15, rappresentando l'epilogo della nuova stagione del popolare cooking show. Come sempre, anche la nuova puntata di MasterChef Italia 14 sarà trasmessa in streaming su NOW, per tutti gli utenti che hanno attivato o attiveranno il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese. La puntata su NOW può essere vista anche on demand.

Per guardare la finale di MasterChef Italia 14 in streaming dall'estero è necessario valutare le opzioni disponibili. Gli utenti NOW, infatti, possono accedere alla piattaforma di streaming dall'estero, sfruttando la portabilità transfrontaliera valida in UE. In tutti gli altri casi, invece, è necessario ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano, per connettersi a NOW, accedere con il proprio account (con Pass Entertainment attivo o da attivare sul momento) e seguire lo show.

La VPN giusta da utilizzare in queste situazioni è NordVPN, che mette a disposizione una connessione criptata senza limiti con la possibilità anche di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Grazie al piano biennale è possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

MasterChef Italia 14: l'ultima puntata è su NOW

Per vedere MasterChef Italia 14 su NOW basta attivare il Pass Entertainment scegliendo tra le seguenti opzioni:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium: 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Ricordiamo che l'Opzione Premium elimina la pubblicità dai contenuti on demand e permette di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NOW.

Per guardare NOW dall'estero, nel caso in cui la portabilità transfrontaliera non sia valida, è sufficiente ricorrere a una VPN come NordVPN. Il servizio è accessibile qui di sotto, con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.