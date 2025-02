MasterChef 14: come vedere l'undicesima puntata in streaming dall'estero

Giovedì 20 febbraio andrà in onda l'undicesima puntata di MasterChef 14, penultimo appuntamento di questa stagione. I due nuovi episodi saranno trasmessi in TV su Sky Uno e in streaming su NOW alle ore 21:15.

A questo proposito, segnaliamo l'offerta della piattaforma NOW sul pass Entertainment, pacchetto che dà accesso all'intera programmazione live e on demand di Sky TV: in questi giorni è disponibile a 6,99 euro al mese per un anno invece di 8,99 euro. E aggiungendo il pass Cinema, il prezzo è di 9,99 euro al mese per 12 mesi anziché 11,99 euro.

Questo per quanto riguarda l'Italia. E chi invece si trova all'estero? Le persone che ora si trovano fuori dall'Italia hanno bisogno di affiancare a NOW anche una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è appunto all'estero.

Tra le migliori VPN oggi disponibili vi è NordVPN, punto di riferimento del settore per qualità dello streaming e affidabilità. In questi giorni è in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con sconti fino al 72% e fino a 6 mesi extra gratis a seconda del piano selezionato.

Come vedere l'undicesima puntata di MasterChef 14 dall'estero

Per vedere l'undicesima puntata di MasterChef 14 del 20 febbraio in streaming dall'estero occorrono il pass Entertainment di NOW e una VPN. Dopo la sottoscrizione del servizio di rete privata virtuale (NordVPN scelta consigliata), è necessario scaricare l'app della VPN sul dispositivo dove si intende vedere MasterChef, dopodiché effettuare l'accesso con le credenziali inserite durante l'iscrizione. A questo punto non rimane che selezionare un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione Internet dal nostro Paese e superare in automatico il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di qualsiasi piattaforma streaming quando si è all'estero.

L'appuntamento con il penultimo appuntamento della quattordicesima stagione di MasterChef è per giovedì 20 febbraio alle 21:15 (ora italiana).

