Mastercard lancia l’assistente basato sull’AI Shopping Muse

Mastercard ha introdotto un nuovo strumento di shopping online basato sull’intelligenza artificiale generativa chiamato “Shopping Muse” e progettato per aiutare gli utenti a ottenere suggerimenti personalizzati sui prodotti. Questo strumento è gestito da Dynamic Yield, una società di personalizzazione acquisita da Mastercard nell'aprile 2022. Secondo l’azienda l'idea alla base di Shopping Muse è quella di "rivoluzionare il modo in cui i clienti cercano e scoprono i prodotti nel catalogo digitale di un rivenditore". Lo strumento AI può comprendere il linguaggio colloquiale degli utenti e rispondere con consigli di prodotto personalizzati. Shopping Muse è in grado di comprendere le tendenze attuali e frasi come "cottagecore" o "look formale da spiaggia". Gli utenti possono porre domande come "Cosa dovrei indossare per un matrimonio estivo?" o "Puoi consigliarmi dei vestiti per un guardaroba minimalista?". Shopping Muse avrà sempre la risposta più adatta.

Mastercard: come funziona lo strumento Shopping Muse

Per fornire consigli personalizzati, Shopping Muse esamina il contesto dell'esperienza di acquisto dell'utente, le domande dirette che gli vengono poste e il contenuto della conversazione. Gli algoritmi utilizzano i dati del catalogo prodotti del rivenditore, mixandoli al comportamento dell'acquirente sul sito. Gli algoritmi esaminano anche le preferenze note e in tempo reale del consumatore. Se un utente ha effettuato l'accesso, gli algoritmi possono considerare la cronologia degli acquisti passati e della navigazione presso quel rivenditore, inclusi eventuali acquisti effettuati di persona che ha collegato al proprio account fornendo al cassiere, ad esempio, il numero di telefono o l'e-mail. Oltre ad aiutare gli utenti a effettuare ricerche per frase, Shopping Muse può consigliare articoli anche quando l'utente non riesce a trovare le parole per descrivere ciò che sta cercando.

Il nuovo strumento di Mastercard dotato di intelligenza artificiale non è una novità del genere. Ad esempio, Google, grazie all’AI, consente agli utenti di ricevere consigli sui prodotti da acquistare direttamente nella Ricerca. Bing di Microsoft può generare automaticamente guide all'acquisto quando si utilizza una query come "libri universitari". Probabilmente vedremo strumenti più simili in futuro, poiché Gartner ha recentemente pubblicato un rapporto che prevede che l’80% delle aziende di assistenza e supporto clienti applicheranno in qualche modo la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa entro il 2025. Per quanto riguarda Mastercard, Sebbene la moda sia il primo caso d’uso del nuovo strumento Shopping Muse, l’azienda afferma che questa tecnologia potrebbe estendersi ad altre categorie, come mobili e generi alimentari.