Massimizza i tuoi risparmi con SelfyConto: voucher digitali fino a 500€ in omaggio

Banca Mediolanum lancia una nuova iniziativa a favore di chi apre SelfyConto, il conto corrente online che offre la possibilità di risparmiare e ricevere vantaggi esclusivi. Rivolto a chi ha fino a 30 anni, SelfyConto è a canone zero nel primo anno e consente prelievi gratuiti nell’Eurozona.

Voucher digitali e premi esclusivi: l’iniziativa di Banca Mediolanum

Un'opportunità imperdibile per i nuovi clienti: aprendo il conto entro il 27 dicembre e invitando gli amici, è possibile ottenere voucher digitali fino a 500€ se cinque amici scelgono di aprire SelfyConto.

L'operazione a premi, denominata Mediolanum ForYou Rewarding, offre voucher per acquistare articoli di marchi prestigiosi come Feltrinelli, Arena, Microsoft, Mediaset Infinity, The Fork, Rakuten e molti altri.

SelfyConto conviene non soltanto per questo. Questo conto si distingue per il canone a zero spese nel primo anno, esteso ai possessori fino ai trent’anni. Per gli over 30, dal secondo anno in poi, il canone mensile è di soli 3,75€, con la possibilità di annullarlo a condizioni economiche specifiche.

Il conto offre una carta di debito gratuita del circuito internazionale MasterCard, con prelievi gratuiti in tutta l’UE e operazioni bancarie gratuite, tra cui addebiti utenze, bonifici, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Inoltre, SelfyConto consente di associare la Mediolanum Credit Card, appartenente al circuito MasterCard, che ha un canone annuo di 12€.

L'iniziativa è semplice e vantaggiosa: apri SelfyConto cliccando sul link qui sotto e invita i tuoi amici a fare lo stesso entro il 27 dicembre.

In cambio, riceverai voucher digitali fino a 500€ per l’acquisto di prodotti di brand internazionali di prestigio. Un'occasione unica per massimizzare i tuoi risparmi e godere di vantaggi esclusivi.

