Massimizza i tuoi risparmi con Crédit Agricole e ricevi fino a 150 euro in buoni Amazon

Anche se hai già un conto corrente, non significa che non puoi cambiare per ottenere maggiori vantaggi. In tal senso, vogliamo parlarti del conto online di Crédit Agricole e della sua eccezionale offerta: fino a 150 euro in buoni Amazon. Continua a leggere per scoprire cosa devi fare per ottenerli.

Crédit Agricole ti offre fino a 150 euro in buoni Amazon: ecco come

Il conto di Crédit Agricole è completamente digitale, quindi puoi aprirlo direttamente online senza recarti in filiale. In questo modo, potrai gestire personalmente le tue finanze. Se hai bisogno poi di consulenza, la banca mette a tua disposizione dei consulenti professionali.

E il tuo vecchio conto? Niente paura: non devi fare nulla. Ci pensa direttamente Crédit Agricole a chiuderlo. Non dovrai pagare nulla e non avrai interruzioni di servizio.

Questa offerta è ancora più conveniente grazie alla possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni Amazon. Ti spieghiamo come.

Devi prima aprire il conto, poi richiedere la Carta Debit VISA per ottenere 50 euro in buoni. Se inizia a utilizzare la carta per acquisti vari, ti verranno dati altri 100 euro. Inoltre, se vuoi mettere da parte dei soldi per farli fruttare, Crédit Agricole ti offre il 4% di interesse per i primi 9 mesi.

Per quanto riguarda la carda di debito VISA, per i primi due anni il canone è a zero. Puoi usarla sia per pagare online che nei negozi fisici, in totale sicurezza grazie al sistema Secure 3D, gestendola direttamente dall’app. Volendo, puoi anche metterla in pausa.

Dopo aver letto tutti i vantaggi offerti da Crédit Agricole, siamo sicuri che hai già preso la decisione di cambiare conto. D’altronde, stiamo parlando di uno dei gruppi bancari più solidi in Italia.

Quindi, se è questa la tua intenzione, fallo ORA. Clicca sul bottone sottostante e inizia la procedura di apertura conto.

