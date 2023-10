Massimizza i tuoi rendimenti con Banca Aidexa: tasso massimo al 4,75%

Navigare in un mercato imprevedibile può rappresentare un problema quando si tratta di massimizzare i propri risparmi.

Per far fronte a questo, Banca Aidexa presenta una soluzione affidabile e vantaggiosa per espandere il proprio patrimonio: Conto Deposito X Risparmio.

Scegliendo di depositare presso Banca Aidexa, il FITD garantisce la sicurezza dei tuoi risparmi, permettendoti di stare tranquillo sapendo che i tuoi fondi sono ben protetti. La Banca Aidexa Deposito ti offre tranquillità in un clima finanziario incerto.

Come far fruttare i tuoi risparmi e sostenere l'economia delle PMI

Il Conto Deposito X Risparmio è caratterizzato dalla sua facilità di apertura online, senza la necessità di aprire un conto corrente. È una scelta conveniente per rendere i risparmi redditizi senza complicazioni.

È possibile depositare i risparmi per un periodo compreso tra 3 e 36 mesi, con un tasso di rendimento più alto per vincoli più lunghi.

Alla scadenza, il capitale e gli interessi vengono accreditati sul conto corrente. È anche possibile recuperare i risparmi comunicandolo dall'area riservata a partire da 32 giorni prima della scadenza del vincolo.

Il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa offre un rendimento annuo lordo fino al 4,75% e garantisce la sicurezza dei depositi grazie al FITD.

Inoltre, la banca finanzia progetti delle piccole e medie imprese italiane attraverso i depositi dei clienti, contribuendo alla crescita economica del paese. La sua apertura è facile e flessibile nella scelta della durata del vincolo.

Se hai bisogno di un metodo sicuro per accumulare i tuoi risparmi, il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa è la soluzione giusta.

Non permettere che l'instabilità finanziaria intralci le tue aspettative future. Apri il tuo conto oggi stesso per creare un'adeguata stabilità finanziaria per il domani.

