Dopo lo strepitoso successo del primo capitolo e dello spin-off incentrato su Miles Morales, l'attesa per Marvel's Spider-Man 2 è ai massimi livelli. Insomniac e Sony hanno già mostrato alcune fasi di gameplay e hanno svelato qualche dettaglio in più sulla trama della prossima esclusiva PlayStation 5.

L'action game ambientato nel mondo Marvel (e in una ancora più vasta New York) debutterà ufficialmente il 20 ottobre, ma da oggi è possibile preordinarlo su Amazon. Il costo è di 69,99€, spedizione compresa.

Marvel's Spider-Man 2 arriva il 20 ottobre su PS5: preordinalo ora e preparati ad una grande avventura nella Grande Mela

Il villain di Marvel's Spider-Man 2 è Kraven il cacciatore, alla ricerca di un degno rivale proprio nella New York di Peter Parker, Miles Morales e altri personaggio dell'immaginario Marvel, tra cui il dr. Connors, ovvero Lizard.

Altra grande novità rispetto al primo capitolo è il costume nero, legato al simbionte. Questo apre a nuove spettacolari modalità di combattimento già mostrate, in parte, durante i recenti appuntamenti videoludici a cui hanno preso parte Sony e Insomniac. In realtà c'è anche spazio per Venom, protagoniste di alcune illustrazioni a tema in cui lo si vede sfidare Peter e Miles.

E sì, due Spider-Man vuole dire due supereroi con cui lanciarsi tra i grattacieli di New York. Miles Morales e Peter Parker uniscono le forze e sarà possibile effettuare un cambio quasi istantaneo per passare dall'uno all'altro tessiragnatele. Questa feature è ancora da approfondire, ma promette già grandi cose.

In Marvel’s Spider-Man 2 i giocatori potranno scoprire la New York di Marvel nei panni di Peter Parker e Miles Morales. Come avete visto nel PlayStation Showcase del mese scorso, nella storia principale del gioco potrete prendere il controllo di entrambi i personaggi in diversi momenti della campagna. Nel gioco sarà possibile passare quasi istantaneamente da uno all’altro mentre esplorate Manhattan, il Queens e Brooklyn. I due Spider-Man hanno storie e missioni nel mondo specifiche per ciascuno di loro. - James Stevenson, Insomniac Games

Per chi effettua il preordine, ci sono dei bonus. Si tratta del costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, e un costume Shadow Spider per Miles, con altrettante 3 varianti. Si ottengono inoltre il gadget Ragnatela Traente e 3 punti abilità per iniziare al meglio l'avventura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.