Marshall Middleton: prezzo sgretolato su Amazon per l'epica cassa Bluetooth

Ti pace ascoltare la musica al punto che praticamente te la porti ovunque? Allora sono certo che non vorrai perdere questa ottima occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la cassa Bluetooth Marshall Middleton a soli 163,91 euro, invece che 299 euro.

È tutto vero te lo assicuro. Grazie a un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 33% più un ulteriore sconto applicato poi al checkout di circa 36 euro, avrai un risparmio totale di oltre 135 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Marshall Middleton: audio spaziale e design unico

La cassa Bluetooth Marshall Middleton ha un design veramente unico che ricorda un amplificatore per chitarra elettrica. È dotata di una pratica maniglia che ti consente di portartela ovunque in modo più agevole ed è leggera e robusta. Ha la certificazione di resistenza all'acqua e alla polvere IP67 e quindi la puoi portare tranquillamente al mare.

Ovviamente ciò che rende questa una delle migliori casse Bluetooth è il suono potente e preciso. Grazie a ben 60 W di potenza poi ascoltare la musica anche all'aperto perché il suono arriva fino a grande distanza senza distorcere. La puoi collegare in un attimo ai tuoi dispositivi grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione immediata e una bassissima latenza. Inoltre la super batteria è in grado di durare per 20 ore totali con una ricarica completa.

Insomma una straordinaria cassa senza fili dal design eccezionale e dall'audio potente e preciso a un prezzo molto vantaggioso. Quindi non aspettare che l'offerta scada. Vai ora su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth Marshall Middleton a soli 163,91 euro, invece che 299 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.