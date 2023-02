Marshall Major IV: cuffie wireless con audio PAZZESCO e 80h di ascolto

Se hai deciso di acquistare dell cuffie wireless che siano affidabili e garantiscono un'audio eccellente, allora non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Marshall Major IV a soli 124 euro, invece che 149,99 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli, devi tenere presente che questo modello di cuffie non scende di prezzo molto facilmente. Questo è dato dal fatto che sono di altissima qualità. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Marshall Major IV: le migliori cuffie wireless

Si può dire ad alta voce senza troppe remore che le Marshall Major IV sono le migliori cuffie wireless. Ecco perché a questo prezzo non c'è tempo da perdere. Innanzitutto sono molto comode, grazie ai nuovi cuscinetti morbidi le puoi tenere alle orecchie per tantissimo tempo. Sono leggere e si appoggiano delicatamente alla testa garantendo il massimo del comfort.

I driver dinamici offrono un'audio coinvolgente e potente. Anche alzando il volume al massimo continuerai a sentire la musica in modo pulito, con bassi pieni e alti cristallini. Sono poi dotate una manopola di controllo multidirezionale, posta sul padiglione, che ti permette di regolare il volume. Godono di un'autonomia pazzesca di ben 80 ore con una sola ricarica. In appena 15 minuti avrai altre 15 ore di ascolto. E le puoi ricaricare anche in modalità wireless.

Se vuoi delle cuffie inconfondibili e senza fare compromessi, allora queste devono essere tue. Ora sono anche in offerta. Perciò vai subito su Amazon e acquista le tue Marshall Major IV a soli 124 euro, invece che 149,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale.

