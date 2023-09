Mario + Rabbids Sparks of Hope: SCONTO IMPERDIBILE su Amazon

Quando si parla di Nintendo, ciò che attira sempre l'attenzione è la capacità, dell'azienda di Kyoto di rendere al massimo il concetto di esclusiva e di esclusività. Tutto ciò che fa parte dell'ecosistema Nintendo rimane all'interno di esso. Con molta difficoltà, infatti, i prodotti Nintendo, che siano essi videogames o console o ancora accessori, scendono di prezzo. In questo caso, però, non possiamo non segnalarvi il mega sconto che Amazon ha preparato su Mario + Rabbids Sparks of Hope: 49% per un prezzo finale di 30,99€ a fronte dei 60,99€ di listino, praticamente un metà prezzo.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: il secondo titolo della serie scontato del 49%

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un titolo realizzato da Ubisoft dedicato all'idraulico più famoso del mondo. Incontra Mario e i Rabbids e costruisci la tua squadra ideale con tre Eroi scelti da un eclettico gruppo di nove, inclusi i preferiti di sempre Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e persino Bowser, lo storico rivale di Mario! Sfrutta le abilità speciali degli Eroi per battere con l’astuzia anche i nemici più forti. Sfrutta le abilità dei tuoi Eroi in un sistema di combattimento innovativo, che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale.

Prendi il controllo dei tuoi Eroi per scagliarti contro i nemici, saltare sui tuoi compagni di squadra, nasconderti dietro alle coperture… e sfruttare al meglio il tuo turno. Avventurati in un viaggio epico attraverso lo spazio con la tua astronave per riportare l’ordine nella galassia. Libera tutti i pianeti che trovi dall’influenza malvagia di Cursa. Esplora ognuno di essi, incontra i loro curiosi abitanti e completa missioni uniche nel loro genere per svelare segreti misteriosi.

La mega offerta di Amazon prevede, dunque, un 49% di sconto su Mario + Rabbids Sparks of Hope per un prezzo finale di 30,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.