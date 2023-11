Mario + Rabbids Sparks of Hope: PREZZO FOLLE per la Cosmic Edition, 19,99!

Nintendo, si sa, è molto restia nell'applicare sconti sui proprio giochi in esclusiva. In questo caso, però, nel caso di Mario + Rabbids Sparks of Hope, lo sconto proposto in occasione di questo Black Friday, complice anche l'essere un titolo Ubisoft, è davvero conveniente: 48% per un prezzo finale di 19,99€.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: 48% di sconto su Amazon

La Cosmic Edition di questo avvincente gioco include non solo il gioco base, ma anche la prestigiosa raccolta Prestigio Galattico, arricchita da tre skin per armi esclusive ed elegantissime, pronte per essere sbloccate immediatamente. Il temibile Megabug è tornato, e questa volta porta con sé un set completo di 9 skin per arma. Prenotando il gioco, avrai la possibilità di personalizzare il look delle tue armi nel modo più oscuro possibile.

Unisciti a una squadra davvero stravagante, incontrando personaggi iconici come Mario e i Rabbids. Costruisci la tua squadra ideale selezionando tre Eroi da un eclettico gruppo di nove, che include i preferiti di sempre come Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach, e alcune sorprendenti nuove aggiunte.

In questa avventura galattica senza precedenti, la strategia incontra l'azione in un sistema di combattimento innovativo che mescola tattiche a turni con azione in tempo reale. Imbarcati in un epico viaggio attraverso lo spazio a bordo della tua astronave, con l'obiettivo di riportare l'ordine nella galassia.

Salva gli straordinari Spark, nati dall'unione degli Sfavillotti con i Rabbids, prima che Cursa li catturi! Utilizza le loro abilità e i loro poteri speciali durante la battaglia, dalle barriere di energia alle piogge di fuoco, per ottenere un vantaggio decisivo nella lotta per la salvezza della galassia.

Oggi, per il Black Friday 2023, Mario + Rabbids Sparks of Hope è scontato del 48% e viene proposto al prezzo finale di 19,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.