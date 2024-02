Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch torna al MINIMO STORICO (19,99€)

Il videogioco Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è in offerta su Amazon a 19,99 euro, il nuovo minimo storico. L'articolo è disponibile nell'immediato, questo significa che acquistandolo oggi lo si riceverà a casa a partire da domani.

Nella lista dei personaggi presenti nel titolo per Nintendo Switch Mario + Rabbids Sparks of Hope c'è anche Bowser, lo storico rivale di Mario. I giocatori sono invitati a scegliere la propria squadra ideale composta da tre personaggi, per iniziare un viaggio epico e riportare l'ordine all'interno della galassia.

Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch al prezzo più basso su Amazon

Rabbid Peach, Rabbid Mario, Luigi, Peach e Bowser sono tra i protagonisti di Mario + Rabbids Sparks of Hope, uno dei videogiochi per Nintendo Switch più venduti nell'ultimo mese su Amazon. Mario, Rabbid Peach e i loro amici sono chiamati a salvare la galassia dal perfido piano orchestrato da Cursa, una misteriosa entità.

L'obiettivo di Cursa è di consumare tutta l'energia degli Spark, le creature nate dalla fusione dei Rabbids con gli Sfavillotti, distruggendo chiunque cerchi di ostacolare il suo piano. Così, per salvare l'universo, Mario si unirà ai Rabbids in un'avventura che li porterà a viaggiare nello spazio attraverso pianeti misteriori e con tante sorprese.

Insieme potranno contare anche sull'energia degli Spark, grazie alla quale anche una squadra improbabile come la loro riuscirà nell'impossibile.

Mario + Rabbids Sparks of Hope, il popolare videogioco per Nintendo Switch, è in offerta a soli 19,99 euro su amazon.it (articolo venduto e spedito da Amazon, consegna gratis per gli abbonati a Prime).

