Mario Kart 8 Deluxe: il prezzo scende a 48,99€ (Scelta Amazon)

Il videogioco Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, in versione su scheda, è in offerta su Amazon a 48,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, dato che di solito il prezzo sfiora i 60 euro. Inoltre l'articolo è venduto e spedito da Amazon, perciò gli abbonati Prime godono della consegna gratuita e ultra-rapida.

Fino a 8 giocatori in multiplayer locale, nuovi personaggi e nuove modalità di gioco sono alla base del successo straordinario della versione definitiva di Mario Kart 8, uno dei giochi per Nintendo Switch più amati dagli appassionati e dalla critica.

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch a soli 48,99 euro su Amazon

La versione Deluxe di Mario Kart 8 è nota, tra le altre cose, per offrire quello che diversi utenti hanno definito "il multiplayer definitivo": fino a 12 giocatori online e fino a 8 in locale, per sfide sempre diverse e spettacolari.

A proposito di sfide, il videogioco offre un massimo di 48 piste e più di 40 personaggi, tratti sia dall'omonima serie che ispirati da altre. Per quanto riguarda invece i tracciati, a quelli presenti nella versione del gioco per Wii U si aggiungono tutti quelli disponibili nell'elenco dei contenuti scaricabili.

Infine, segnaliamo le cinque diverse modalità di gioco all'interno della modalità battaglia, ognuna con le proprie regole. Anche se nulla vieta ai giocatori più talentuosi di riscriverle, ma questa è un'altra storia (come alcuni sicuramente già sapranno).

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon per risparmiare più di 10 euro sul prezzo medio di Mario Kart 8 Deluxe e riceverlo a casa tua entro questo fine settimana.

