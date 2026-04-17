Margo ha problemi di soldi: la nuova serie con Elle Fanning in esclusiva su Apple TV

Tra le novità più interessanti di questa settimana per gli amanti delle serie tv a prendersi la scena è Margo ha problemi di soldi, la nuova serie con protagonista Elle Fanning. Ideata da David E. Kelley, a cui si devono titoli iconici come Big Little Lias e Ally McBeal, e prodotta da A24, Apple e Blossom Films, è disponibile in esclusiva su Apple TV a partire dal 15 aprile.

E se questo non bastasse, per confermare la bontà del progetto è utile sapere che il cast è composto da attori del calibro di Michelle Pfeiffer, Nick Offerman e Nicole Kidman. Insomma, un cast d'eccezione e un produttore/sceneggiatore d'eccezione per una serie che potrebbe rivelarsi come una delle sorprese più piacevoli di questa primavera.

Fino al 20 aprile i nuovi e vecchi abbonati possono sottoscrivere Apple TV al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per i primi 6 mesi, per effetto del 30% di sconto. Al termine del periodo promozionale il prezzo tornerà a essere quello di listino, che attualmente recita 9,99 euro al mese.

Di cosa parla Margo ha problemi di soldi

La protagonista della storia è Margo, una giovane studentessa universitaria, che in seguito a una relazione con il suo insegnante rimane incinta. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la ragazza sceglie di mantenere il bambino, scelta che però porta a delle inevitabili conseguenze, in particolare in materia economica.

Per assicurare un futuro al figlio e crescere con più certezze, Margo sceglie quindi di aprire un profilo OnlyFans. La decisione si rivela quantomai azzeccata, dal momento che la giovane riesce da subito ad avere successo. Le belle notizie poi non sono ancora finite, perché in seguito riuscirà ad avvicinarsi anche al padre, in passato lottatore di wrestling.

La serie tv Margo ha problemi di soldi è disponibile in esclusiva su Apple TV, per un totale di otto episodi in questa prima stagione.

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