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Mare Fuori 6 in streaming dall'estero? Si, con NordVPN (in sconto)

Questa sera in Italia verranno trasmessi i primi episodi di Mare Fuori 6. Ma chi vive all'estero come può vederli? Per fortuna c'è NordVPN.
Mare Fuori 6 in streaming dall'estero? Si, con NordVPN (in sconto)
Questa sera in Italia verranno trasmessi i primi episodi di Mare Fuori 6. Ma chi vive all'estero come può vederli? Per fortuna c'è NordVPN.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 29 apr 2026
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Tra poche ore usciranno le nuove puntate di Mare Fuori 6: questa sera verranno trasmessi i primi due episodi su Rai 2. Chi si trova in Italia non avrà ovviamente alcun problema a guardare la diretta, ma chi si trova all'estero?

Gli utenti che risiedono fuori dall'Italia hanno una sola possibilità: utilizzare una VPN e guardare Mare Fuori 6 su RaiPlay, sbloccabile selezionando un server VPN italiano. In questo momento la migliore è NordVPN, ora disponibile in sconto a 2,99€ al mese, con il piano biennale e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Guarda Mare Fuori 6 con NordVPN

Come vedere Mare Fuori 6 dall'estero con NordVPN

La procedura per sbloccare la visione di Mare Fuori 6 per chi è all'estero è semplice. Basta innanzitutto attivare la VPN e poi installare l'app del servizio sul dispositivo su cui si vuole vedere la serie. Fatto questo, bisogna andare sulla dashboard dell'applicazione e selezionare un server VPN italiano.

Così facendo, NordVPN fornirà all'utente un indirizzo IP italiano, pur avendo avviato la connessione dall'estero. Ora è possibile raggiungere RaiPlay, sia via browser che da app, e da qui - con il motore di ricerca integrato - trovare gli episodi di Mare Fuori 6 e avviare lo streaming.

Lo ribadiamo: solo per poco NordVPN è in super sconto al prezzo di 2,99€ al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con la VPN è possibile utilizzare fino a 10 dispositivi in contemporanea con un singolo account. Per approfittare di questa promo bisogna andare sul sito di NordVPN e attivare da lì il servizio.

Guarda Mare Fuori 6 con NordVPN

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