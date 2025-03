Mare Fuori 5: come vedere i primi 6 episodi in diretta streaming dall’estero

L’attesa è finita: Mare Fuori 5 sta per tornare con una nuova stagione carica di emozioni. La serie cult della Rai sarà disponibile in streaming a partire dal 12 marzo 2025, quando verranno rilasciati i primi sei episodi on demand sulla piattaforma. Successivamente, il 26 marzo, si aggiungeranno anche gli altri sei, con la serie che approderà anche in chiaro su Rai 2.

Chi preferisce seguire la serie in streaming potrà farlo in diretta su RaiPlay, ma se ti trovi all’estero, potresti incappare nei blocchi regionali della piattaforma. Come risolvere? Affidandoti a PrivateVPN, una delle migliori VPN online, attualmente in sconto straordinario dell'85% al prezzo di 2,08€ al mese.

Come vedere Mare Fuori 5 dall’estero con PrivateVPN

Se ti trovi fuori dall’Italia per lavoro, studio o vacanza e non vuoi perderti i nuovi episodi di Mare Fuori 5, la soluzione migliore è usare PrivateVPN. Con questa VPN, puoi aggirare i blocchi geografici di RaiPlay e guardare la serie in streaming ovunque nel mondo, senza restrizioni.

Ecco come fare:

Attiva un abbonamento PrivateVPN, approfittando delle promozioni attive; Scarica l’app di PrivateVPN sul dispositivo che userai per lo streaming; Connettiti a un server italiano selezionandolo manualmente per ottenere un indirizzo IP italiano; Apri RaiPlay, accedi con il tuo account e guarda Mare Fuori 5 in diretta streaming, proprio come se fossi in Italia.

Uno dei punti di forza di PrivateVPN è la larghezza di banda illimitata, che garantisce una visione fluida senza buffering. Inoltre, offre connessioni sicure e affidabili, proteggendo la tua privacy mentre navighi online.

Non perdere neanche un episodio di Mare Fuori 5: con PrivateVPN, puoi seguirlo in streaming ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.