Mare Fuori 5: come vedere gli ultimi episodi se sei all’estero?

Gli appassionati di Mare Fuori segnino la data: mercoledì 26 marzo arrivano su RaiPlay i sei episodi finali della quinta stagione. Si tratta della seconda e conclusiva parte di questo nuovo capitolo diretto da Ludovico Di Martino, che sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2 a partire dallo stesso giorno.

Ma attenzione: se in quel momento ti trovi fuori dall’Italia, non potrai accedere liberamente allo streaming di RaiPlay a causa delle limitazioni geografiche. Per aggirare questo blocco, ti servirà una VPN, ovvero una rete virtuale privata che permette di modificare la propria posizione online.

Tra le opzioni più convenienti c’è PrivateVPN, provider svedese noto per l’attenzione alla privacy e le tariffe molto vantaggiose: in questi giorni è attivo uno sconto che consente di attivarlo a 2,08 euro al mese per tre anni.

Come funziona PrivateVPN per vedere Mare Fuori 5 dall'estero

Come funziona? È semplice:

Sottoscrivi un piano con PrivateVPN; Connettiti a un server italiano; Accedi a RaiPlay: la piattaforma ti riconoscerà come utente in Italia e potrai guardare gli episodi senza blocchi.

Nel nuovo arco narrativo, la storia si concentra su Rosa Ricci, che ha lasciato Carmine Di Salvo proprio il giorno delle nozze. Intorno a lei si sviluppano altre trame importanti, tra cui il legame tra Silvia e Nino, e le difficili scelte del comandante Massimo.

Se ti sei perso i primi episodi, nessun problema: sono ancora disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. L’attesa per la parte finale finisce il 26 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.