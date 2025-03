Mare Fuori 5: come vedere gli ultimi episodi in streaming, anche dall'estero

I fan di Mare Fuori possono finalmente scoprire come si conclude la quinta stagione. Dalla mezzanotte di oggi, RaiPlay ha reso disponibili in streaming gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5, accessibili gratuitamente per tutti gli utenti registrati.

Ma per chi si trova all’estero, le cose si complicano: a causa delle restrizioni geografiche imposte dalla Rai, il servizio non è accessibile da fuori Italia. La soluzione è quella di utilizzare una VPN, e una delle migliori è PrivateVPN, ora in sconto dell'85% al prezzo di 2,08€ al mese.

Come vedere Mare Fuori 5 su RaiPlay anche se sei all'estero

In Italia, guardare la serie è semplice: basta accedere al sito raiplay.it o all’app ufficiale, registrarsi gratuitamente e cercare Mare Fuori tra i contenuti on demand. Tutti gli episodi, compresi i sei finali della quinta stagione, sono disponibili in streaming senza costi.

Chi si trova invece fuori dal territorio italiano, al tentativo di accesso si troverà davanti un messaggio che segnala l’indisponibilità del contenuto. Questo accade perché RaiPlay limita l’accesso ai suoi programmi solo agli utenti connessi da una rete italiana.

Per guardare Mare Fuori 5 in streaming anche dall’estero, è sufficiente utilizzare una VPN, ovvero uno strumento che permette di cambiare la propria posizione virtuale e simulare una connessione dall’Italia. Tra le soluzioni più efficaci c’è PrivateVPN, attualmente in promozione con uno sconto dell’85%. Il costo, grazie alla promo attiva, è di 2,08 euro al mese per un piano triennale, con accesso illimitato ai server italiani.

Con PrivateVPN puoi connetterti a RaiPlay simulando una rete italiana e accedere a tutti gli episodi di Mare Fuori 5, ovunque ti trovi. Ecco i passaggi per usarla:

Attiva un abbonamento su PrivateVPN; Installa l’app sul tuo dispositivo (PC, tablet o smartphone); Avvia la VPN e scegli un server con sede in Italia; Accedi a RaiPlay e guarda gli episodi finali di Mare Fuori 5 in streaming.

In questo modo, potrai seguire il finale di stagione senza interruzioni, anche se sei all’estero per studio, lavoro o vacanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.