Mare Fuori 3: quando esce e come vedere gli episodi in streaming

Quando esce Mare Fuori 3? La terza stagione della popolarissima serie è già disponibile, con tutti e 12 gli episodi che possono essere guardati, con calma o con una vera maratona, direttamente su Netflix, grazie alla recente aggiunta in catalogo. Chi ha già visto la serie o chi vuole guardare per la prima volta gli episodi di Mare Fuori 3, quindi, non deve fare altro che accedere a Netflix.

La proposta più conveniente del momento per accedere a Netflix è rappresentata dalla nuova offerta Sky TV+ Netflix, disponibile ora con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese. La promozione in questione include anche Sky Go con la possibilità di accedere a tutti i contenuti di Sky TV (serie TV, show etc.) direttamente dallo smartphone, dal tablet o da PC.

Per accedere all'offerta Sky TV + Netflix è disponibile il link qui di sotto.

Mare Fuori 3: 12 episodi da guardare in streaming su Netflix

La terza stagione di Mare Fuori è stata trasmessa in anteprima assoluta su Rai Play. Ora, però, tutti e 12 gli episodi della serie sono disponibili tramite Netflix ed accessibili per tutti gli abbonati alla piattaforma. Ogni episodio dura circa un'ora.

Ricordiamo, inoltre, che sono attualmente in corso le riprese di Mare Fuori 4, attesa al debutto nel corso dei prossimi mesi. Anche in vista dell'uscita della quarta stagione, quindi, un "rewatch" di Mare Fuori 3 non può che essere consigliato.

Come sottolineato in apertura, per accedere a Netflix a prezzo ridotto è ora disponibile l'offerta Sky TV + Netflix con un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi e senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale.

L'offerta in questione consente l'accesso a Netflix con il piano Base senza pubblicità ma è possibile passare a Standard o Premium semplicemente pagando la differenza di prezzo ed effettuando l'upgrade dopo l'attivazione della nuova promozione Sky che include tutto l'intrattenimento di Sky TV e Sky Go.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.