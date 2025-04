Manychat raccoglie 140 milioni per espandere l'automazione nei messaggi

La startup Manychat, specializzata nell'automazione messaggi sui principali canali di comunicazione digitale, ha recentemente annunciato un importante traguardo: un finanziamento 140 milioni di dollari guidato da Summit Partners.

Mike Yan, CEO e co-fondatore, ha dichiarato che l'investimento sarà destinato a potenziare l'integrazione dell'intelligenza artificiale e a rafforzare la presenza globale dell'azienda. Attualmente, Manychat serve 1,5 milioni di clienti in 170 paesi, tra cui brand di spicco come Nike, New York Times e Yahoo, oltre a piccoli imprenditori e creatori di contenuti indipendenti.

Fondata nel 2015, Manychat ha inizialmente focalizzato le sue attività su Telegram, sfruttando poi l'apertura delle API di Facebook Messenger per espandersi rapidamente. Nel 2019, l'azienda ha raggiunto circa 350 milioni di utenti mensili con tassi di apertura dei messaggi dell'80%. Oggi, piattaforme come Instagram e TikTok rappresentano i principali generatori di traffico, mentre Telegram ha assunto un ruolo secondario nel portfolio aziendale.

Un approccio unico

Manychat si distingue nel panorama competitivo grazie al suo approccio unico all'engagement digitale. La piattaforma consente agli utenti di creare chatbot personalizzati senza necessità di competenze di programmazione, facilitando la raccolta di contatti email, la risposta automatica ai commenti e la creazione di percorsi personalizzati per le richieste dei clienti. Questo mix di automazione e personalizzazione si traduce in una maggiore capacità di conversione e in un coinvolgimento più efficace.

Sophia Popova, partner di Summit Partners e nuovo membro del consiglio di amministrazione di Manychat, ha sottolineato come l'azienda sia ben posizionata per capitalizzare l'espansione del commercio digitale attraverso le applicazioni di messaggistica. L'obiettivo è soddisfare la crescente esigenza delle aziende di mantenere una presenza costante e interattiva sui canali digitali.

Nonostante l'ambiziosa traiettoria di crescita, Manychat opera vicino al punto di pareggio economico, un risultato notevole considerando il ritmo di espansione. Guardando al futuro, l'azienda punta a consolidare il proprio vantaggio competitivo attraverso l'integrazione di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale.