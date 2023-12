ManyCam: l'alleato perfetto per migliorare le tue dirette streaming (sconto fino al 20%)

Il 2023 ha visto un notevole aumento di persone che si sono lanciate nel mondo degli streamer, rendendo il settore sempre più competitivo. La chiave per distinguersi è creare video di impatto, e ManyCam si presenta come il compagno ideale per raggiungere questo obiettivo.

Questo software di dirette streaming consente di trasmettere live in modo professionale su tutte le principali piattaforme di streaming.

Offerta eccezionale ManyCam: sconto fino al 20%

ManyCam, riconosciuto come uno dei software più avanzati per il live streaming, offre ora uno sconto speciale fino al 20% sui suoi piani annuali Studio e Premium.

Questa offerta esclusiva riduce i costi da $99 a $79 all'anno per il piano Studio e da $119 a $99 all'anno per il piano Premium. Il piano di base, chiamato Standard, ha un costo di partenza di $49 all'anno e comprende l'utilizzo su 1 dispositivo, 4 sorgenti video e una qualità video in Full HD.

Inoltre, offre supporto per l'app mobile, registrazione dello schermo del desktop e l'uso di watermark personalizzati.

Per coloro che cercano funzionalità avanzate, il piano Studio offre risoluzione video 4K, 50 sorgenti video, 2 dispositivi, sfondi virtuali, Blur, stream RTMP illimitati e la possibilità di modificare/visualizzare in anteprima prima della trasmissione.

Il piano più completo, Premium, è disponibile con 3 dispositivi, 200 sorgenti video, riproduzione video in 4K e tutte le funzionalità del piano Studio, oltre all'assistenza prioritaria di ManyCam.

Sfrutta subito l'offerta del 20% di sconto sui piani annuali Studio e Premium di ManyCam per elevare la qualità delle tue dirette streaming. Per ulteriori dettagli e per approfittare di questa imperdibile opportunità, clicca sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.