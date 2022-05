Mantieni sani e puliti i tuoi denti con Oral-B Pro, in super offerta su Amazon a 25€

Se hai deciso di comprare un nuovo spazzolino elettrico, oggi c'è l'occasione che stavi aspettando. Su Amazon trovi l'Oral-B Pro 1 a soli 25€, invece che a 49,99€, con un risparmio totale di ben 25€. Aggiungici anche che hai in omaggio una comoda ed elegante custodia da viaggio e le spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Prime, e capirai che questo è un super affare da non lasciarsi scappare assolutamente.

Oral-B Pro: igiene orale a prezzo contenuto

La serie Oral-B Pro non ha bisogno di molte presentazioni: è una delle migliori marche al mondo nella produzione di spazzolini elettrici. Con questo dispositivo l'igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa. Questo autentico gioiellino vanta infatti un design moderno e curato in ogni particolare. Inoltre è super efficiente: elimina i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Il dispositivo ti permette di fare un pulizia profonda nella tua bocca, e di mantenere le gengive più sane grazie al controllo della pressione a 360°, che ti avvisa se stai spazzolando con troppa energia. Ha tre modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili), così hai sempre a disposizione la migliore soluzione per la tua igiene orale.

La sua batteria integrata dura fino a due settimane con una ricarica e questo lo rende perfetto per chi viaggia o per coloro che la mattina non hanno molto tempo a loro disposizione. Quando lo devi ricaricare, comunque, ti basta posizionarlo nel suo comodo caricatore e al resto penserà lui.

Lo spazzolino Oral-B Pro 1 può essere una bella idea regalo anche per se stessi: puoi infatti sfruttarlo per non trovarti mai sprovvisto della tua pulizia quotidiana ai denti. Ricapitoliamo: un eccellente spazzolino con un caricatore, marchio Oral: puoi averlo addirittura spendendo solo 25€, invece che 49,99€, con un risparmio totale di ben 25€. Il tutto con spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.