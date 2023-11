Mangiare sano e saporito si può, con la FRIGGITRICE AD ARIA Philips IN MAXI SCONTO (-46%)

Philips è un'azienda olandese che fa della versatilità il suo punto di forza e, soprattutto, della capacità di mantenere alta la qualità. Su Amazon, la friggitrice ad aria Philips è scontata del 46% per un costo di 93,99€.

Mega sconto del 46% su Amazon sulla friggitrice ad aria Philips

La friggitrice ad aria Philips offre un'esperienza di cottura avanzata, unendo capacità generosa e versatilità culinaria. Con un recipiente da 4,1 litri e un cestello da 0,8 kg, questa friggitrice ad aria consente di preparare una vasta gamma di piatti, dal pollo alle patatine, passando per verdure grigliate e dolci. I 7 programmi di cottura preimpostati rendono facile la preparazione di gustosi pasti, il tutto gestito attraverso un display touch intuitivo.

Abbracciando un approccio più sano alla cucina, questa friggitrice ad aria Philips promette piatti gustosi con fino al 90% di grassi in meno rispetto ai metodi di cottura tradizionali. Friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare e persino riscaldare diventano operazioni più salutari e leggere.

Grazie alla tecnologia Rapid Air con il suo esclusivo design a "stella marina", la friggitrice ad aria Philips garantisce una circolazione ottimale dell'aria calda, consentendo di cucinare cibi che risultano croccanti all'esterno e teneri all'interno.

La praticità si estende anche alla fase di pulizia, con componenti rimovibili facilmente lavabili in lavastoviglie. Con la capacità di cucinare fino al 50% più velocemente e risparmiare fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale, questa friggitrice ad aria Philips si conferma come una scelta conveniente e salutare per soddisfare le tue esigenze culinarie quotidiane.

Su Amazon la friggitrice ad aria Philips è in super sconto del 46% per un costo finale di 93,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.