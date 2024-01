Mangia sano e saporito con la friggitrice ad aria Moulinex in MAXI SCONTO del 55%

La friggitrice ad aria inox Moulinex offre un approccio rivoluzionario alla cucina, permettendo di ottenere risultati croccanti e dorati senza l'aggiunta di olio, grazie al suo innovativo sistema di cottura ad aria. Il design in acciaio inossidabile non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma assicura anche durata e facilità di pulizia.

Con funzioni multifunzione gourmet, questa friggitrice ad aria consente di friggere, arrostire, grigliare e cuocere in modo semplice ed efficiente. Da pezzi di pollo croccanti a muffin deliziosi, e da patatine fritte a gamberetti saporiti, le possibilità culinarie sono infinite.

Il controllo preciso della temperatura, regolabile da 80°C a 200°C, garantisce risultati ottimali su ogni ricetta. Questa friggitrice ad aria offre una capacità di 4,2L nonostante il suo design compatto XL (33,8x27,8x33,3 cm), consentendo di cucinare per la famiglia o per un gruppo di amici fino a 6 persone.

Facile da usare, la friggitrice ad aria presenta programmi smart preimpostati per patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto. Con 8 modalità diverse, permette di preparare una varietà di piatti in modo rapido e delizioso, offrendo una soluzione culinaria versatile e salutare per ogni occasione.

Oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria Moulinex è in mega sconto del 55% e viene venduta al prezzo totale di 89€. Approfittane subito!