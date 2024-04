Mancano 18 giorni all'halving di Bitcoin: non farti trovare impreparato

Prosegue il conto alla rovescia per l'halving di Bitcoin, il quarto della sua storia. Atteso come uno degli eventi più importanti degli ultimi anni nel settore delle criptovalute, avrà luogo tra 18 giorni e 10 ore, dunque minuto più minuto meno intorno alle 20:00 di sabato 20 aprile.

In concomitanza con l'halving, un numero crescente di persone ha deciso di investire nel mercato crypto per approfittare del momento favorevole. Occorre però prestare attenzione alla piattaforma che si sceglie: a questo proposito, uno dei punti di riferimento in Italia è Kraken, exchange crypto di fama mondiale e sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1 Williams Racing.

Halving di Bitcoin: perché scegliere di investire con Kraken

Prima di tutto Kraken è una piattaforma affidabile. Non solo è tra gli exchange di criptovalute più famosi al mondo, ma è anche il servizio scelto da più di dieci milioni di persone in tutto il mondo, con un volume di trading trimestrale che supera i 270 miliardi di dollari.

All'affidabilità segue poi la semplicità d'uso. Tutto merito del sito web e dell'app per dispositivi mobili, che rendono la fruizione della piattaforma facile e immediata. Non si tratta di un elemento da sottovalutare, dato che la maggior parte della concorrenza fa peggio.

Da segnalare inoltre la possibilità di acquistare e vendere oltre 200 criptovalute, conoscere a fondo il settore con un centro di risorse gratuite di primo livello, e ricevere assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l'anno.

Se anche tu hai scelto di approfittare del momento più che favorevole per entrare nel settore delle criptovalute, hai la possibilità di registrare un nuovo account su Kraken gratis in pochi minuti, per poi iniziare a investire con appena 10 euro.

