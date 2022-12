Malware su Mac: perché la situazione è preoccupante?

Fino a pochi anni fa, la presenza di malware su Mac era pressoché minima.

L'ambiente macOS infatti, interessando una fetta d'utenza contenuta, non era particolarmente appetibile per i cybercriminali. Il boom dei prodotti Apple ha però cambiato questa situazione in maniera radicale.

Oggi, chiunque utilizzi il suddetto sistema operativo, è a rischio quasi quanto gli utenti Windows. Di fatto, si è reso ormai necessario adottare antivirus in grado di prevenire le tante minacce presenti sul Web.

Ignorare il problema o sottovalutarlo infatti, può causare situazioni molto spiacevoli, che spaziano dai semplici malfunzionamenti fino al furto di dati o, nel peggiore dei casi, di numeri delle carte di credito e non solo.

Malware su Mac? Massima attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti

Optare per una soluzione come Mac Internet Security X9 permette di utilizzare il proprio dispositivo Apple senza ansia.

Si tratta di un antivirus avanzato, capace non solo di scansionare, rilevare e disinnescare tutte le potenziali minacce, ma anche di bloccare tutte le app di terze parti che collezionano dati sulla macchina in uso. Il firewall intelligente poi, si rivela ideale per prevenire intromissioni esterne.

Il software in questione agisce in maniera efficace e offre all'utente un'interfaccia intuitiva, facile da gestire anche per chi non ha particolare manualità con il proprio sistema macOS.

A testimoniare la bontà di Mac Internet Security X9 vi sono i numeri: secondo diversi test comparativi, questo antivirus è risultato il migliore strumento della sua categoria per la protezione su Mac.

Quanto costa Mac Internet Security X9?

Vista l'attuale promozione, è il momento giusto di affidare il proprio Mac a questo strumento di sicurezza. Si parla infatti di uno sconto sostanzioso che porta, dai 49,99 euro di listino a soli 19,99 euro attuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.