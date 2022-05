Malware: il ritorno di UpdateAgent su Mac

Nel 2020 ha cominciato a circolare UpdateAgent, un malware - uno dei pochi, ma non per questo meno pericolosi! - indirizzato al versante Mac, capace di mostrare incessanti pubblicità e promozioni durante la navigazione online, di mettere a segno furti di dati e di raccogliere numero di prodotto e codice seriale dei computer per installare una backdoor nel sistema operativo dei device infetti. La minaccia sembra essere andata scemando, ma nel corso delle ultime ore è tornata alla carica.

Stando infatti a quanto riferito dai ricercatori di Jamf Threat Labs hanno fatto la scoperta, c’è una nuova variante di UpdateAgent in circolazione, basata sul codice di programmazione Swift e che va a celarsi all’interno di due applicazioni apparentemente "innocue", denominate PDFCreator e ActiveDirectory. Tutte e due le applicazioni non sono firmate e si trovano in esecuzione nella directory /Library/Application Support di macOS.

Una volta avviate, le applicazioni stabiliscono una connessione a un server remoto e recuperano script bash da eseguire, denominato "activedirec.sh" oppure "bash_qolveevgclr.sh". La differenza sostanziale tra l’uno e l’altro eseguibile sta nel fatto che raggiungono un URL diverso da cui caricare lo script.

Il continuo sviluppo di questo malware dimostra chiaramente che i malintenzionati che vi sono alle spalle portano avanti la propria attività in maniera imperterrita e cercano costantemente nuovi modi per raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

