Malware Bumblebee, si diffonde grazie Zoom e ChatGPT: come proteggerti

Il pericoloso malware noto come Bumblebee, scoperto per la prima volta nel corso della primavera del 2022, ha cominciato a diffondersi con maggiore intensità nel corso delle ultime settimane stando ai dati raccolti da Secureworks Counter Threat Unit (CTU).

Stando a ricercatori infatti, l'agente malevolo si sta diffondendo attraverso alcuni annunci malevoli su Google, oltre al posizionamento organico tramite SEO, che si spacciano per servizi e software piuttosto famosi, come Zoom e ChatGPT.

Si parla di false pagine di download che, sfruttando nomi altisonanti, attirano gli utenti per installare il temuto Bumblebee.

Un pericolo per qualunque tipo di utente che, dunque, si va ad aggiungere alla tante minacce già presenti sul Web.

Bumblee e gli annunci su Google: un pericolo in forte crescita

Secondo il direttore dell'intelligence presso il Secureworks CTU, Mike McLellan, circa l'1% degli annunci online nasconde un'attività illecita e potenzialmente dannosa per chi clicca sul banner/link in questione.

In questo senso, a quanto pare, la diffusione di software come Zoom e l'attenzione mediatica che circonda ChatGPT sono sfruttati per attirare ignare vittime su siti che non hanno in realtà nulla a che vedere con tali servizi.

