Mali-Costa d'Avorio: come vederla in streaming dall'estero

Si va avanti con la Coppa d'Africa. Oggi alle ore 18 per i quarti di finale si sfidano Mali e Costa d'Avorio: la prima forse una sorpresa, la seconda una certezza consolidata nel panorama del calcio africano. La partita sarà visibile su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, o attraverso l'app ufficiale della piattaforma.

Ti trovi all'estero? Nessun problema: perché ti basta attivare una VPN come NordVPN, sfruttando la nuova offerta disponibile, per selezionare un server italiano e puoi aprire l'app dal dispositivo che vuoi utilizzare così da vedere tranquillamente la partita.

Mali-Costa d'Avorio in streaming: presentazione del match e probabili formazioni

Quella tra Mali e Costa d'Avorio ha tutte le carte in regola per essere una sfida avvincente: il Mali è arrivata a questo punto con una vittoria per 2-1 contro il Burkina Faso, mentre la Costa D'Avorio ha superato il Senegal ai rigori.

La nazionale vincitrice di questa partita avrà l'opportunità di sfidare la Repubblica Democratica del Congo nelle semifinali. Queste le probabili formazioni:

MALI (4-3-1-2):

Diarra

Traore, Kouyate, Niakate, Sacko

Coulibaly, Camara, Haidara

Doumbia

Traore, Sinayoko

Allenatore: Chelle

COSTA D’AVORIO (4-3-3):

Y. Fofana

Aurier, Konan, Ndicka, Konan

Sangaré, Gradel, S. Fofana

Diakité, Krasso, Kossounou

Allenatore: Faé

Calcio d'inizio alle ore 18 con diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e sull'apposita app in streaming. Per vederla dall'estero ti basta attivare un abbonamento NordVPN e selezionare un server italiano.

