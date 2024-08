MAI STATE COSì ECONOMICHE: Apple Airpods con custodia MagSafe a prezzo scioccante su eBay!

L'estate è la stagione delle avventure, dei viaggi e dei momenti di relax. Che tu stia pianificando un viaggio in aereo, una vacanza al mare o semplicemente godendo del tempo libero all'aperto, le Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe a soli 215,64€ riscattando il codice AGOSTO24 sono l'accessorio perfetto per rendere ogni tuo momento ancora più speciale e confortevole.

Isolamento acustico attivo

Uno dei principali vantaggi delle AirPods Pro è l'isolamento acustico attivo, una funzione essenziale per chi viaggia spesso. Quando sei in aereo, il rumore di fondo può essere fastidioso e rendere difficile godersi musica, film o podcast. Con l'isolamento acustico attivo, le AirPods Pro riducono drasticamente il rumore ambientale, permettendoti di immergerti completamente nel tuo mondo sonoro.

Durante i viaggi, mantenere un certo livello di consapevolezza dell'ambiente circostante è importante. La Modalità Trasparenza delle AirPods Pro ti permette di ascoltare la tua musica o i tuoi contenuti preferiti senza perdere i suoni esterni essenziali, come annunci aeroportuali o il traffico. Questa funzione ti offre il perfetto equilibrio tra immersione e consapevolezza, ideale per viaggiare in sicurezza. Durante l'estate, le attività all'aperto possono portare a sudare o a entrare in contatto con l'acqua. Le AirPods Pro sono resistenti all'acqua e al sudore (IPX4), rendendole ideali per l'uso durante gli allenamenti, le passeggiate sulla spiaggia o le escursioni in montagna. Puoi goderti la tua musica preferita senza preoccuparti di danneggiare le cuffie.

Regalati un'estate all'insegna del comfort e della qualità sonora con le AirPods Pro con custodia MagSafe a soli 215€ su eBay riscattando il codice AGOSTO24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.