Mai più senza PC con te, con il portatile ACER Aspire 1 in offerta

Per lavoro e per studio, per svago o per giocare, un PC portatile è praticamente indispensabile nella frenetica vita del 2023. Proprio per questo, se non ne hai uno, dovresti valutare attentamente di aggiudicartene uno, e la tua occasione potrebbe essere proprio questa! con l'offerta su Amazon dell'ACER Aspire 1!

Infatti su Amazon puoi acquistare in promozione il PC portatile ACER Aspire 1 A114-33-C90V a soli 249€, con uno sconto del 16% sul totale e un risparmio per te di circa 49€.

Il miglior compagno di viaggio

Questo PC ha come sistema operativo installato Windows 11, l'ideale per esprimerti e creare liberamente col tuo portatile. Ma come si comporta? Per migliorare le prestazioni Aspire 1 è dotato di un processore Intel Celeron N4500, di un display 14" IPS Full HD e di una memoria di 4 GB DDR4 fino a 8 GB per completare con velocità tutte le attività della giornata.

Questo portatile portatile ACER Aspire 1 A114-33-C90V è anche comodo, grazie al suo design sottile per essere più facilmente trasportabile, e con una connettività inviabile, sia per quanto riguarda le 3 porte USB e la HDMI, sia per l'accesso rapido a internet col WiFi 5.

