Mai più senza cavi: set da 3 USB-C con un DOPPIO SCONTO

Un cavo per ogni occasione, per ogni luogo: che sia in borsa, in automobile, a casa sul comodino, avere un cavo di ricarica per il tuo telefono è sacrosanto, ed ora puoi avere ben 3 cavi USB-C con tanto di indicatore LED a un prezzo stracciato!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta il set da 3 Cavi USB-C INIU a soli 9,02€, sconto a cui potrete anche aggiungere un ulteriore 20% con il coupon, arrivando a pagare solo 7,21€.

Velocità, comodità, e sicurezza... per tre!

Stiamo parlando di un prodotto che garantisce una ricarica a velocità elevata e affidabile di 3,1 A. Supporta completamente la ricarica rapida 3.0, e potrai portare il tuo telefono fino al 93% di batteria in una sola ora. L'inidicatore verde al led ti segnalerà sempre se il cavo è in funzione, e ti permetterà di trovarlo facilmente al buio.

Questi cavi del Set da 3 in offerta, posseggono l'esclusivo rivestimento intrecciato FLYWEAVE con giunti flessibili, che possono resistere addirittura a 45.000 piegature. Per una massima sicurezza per la connessione al tuo telefono, è installato su tutti i cavi un connettore in lega di alluminio, saldato al laser 3D di precisione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.