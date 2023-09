Che grande scocciatura quando il dispositivo che stai usando è al minimo della carica e tu sei fuori casa e senza caricatore a disposizione. Una vera seccatura a cui abbiamo la soluzione. Oggi su Amazon puoi acquistare il Power Bank Iniu da 10.000mAh ad un prezzo scontatissimo. Puoi metterlo ovunque e portarlo sempre con te perché è piccolo e leggero.

Lo paghi solamente 16 euro e con questa piccola cifra risolvi un problema davvero ma davvero fastidioso. Puoi ricaricare qualsiasi cosa: smartphone, cuffie e anche orologi digitali.

Power Bank Iniu: potente, piccolo e super leggero

Ricarica al 60% in soli 30 minuti. Supporta tutti i protocolli di ricarica rapida tradizionali per garantire che tutti i dispositivi siano completamente carichi nel più breve tempo possibile.

A differenza della maggior parte dei caricabatterie dotati di un solo ingresso USB C, quello Iniu ha una porta USB-C In & Out per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo. Tutto questo nella metà dello spazio. Non troverai un altro power bank con questa capacità ma così sottile, leggero e piccolo. Essendo solo la metà delle dimensioni di un comune smartphone, puoi metterlo facilmente in qualsiasi tasca o borsa.

Ricarica fino a 3 dispositivi insieme tramite la porta PD USB C e le uscite USB. Niente più code durante la ricarica. Il design a tre porte ti consente di condividere l'energia portatile anche con famiglie e amici. Altra caratteristica importante è che questo caricatore portatile può funzionare non solo con tutti i telefoni, tablet ma anche con i tuoi dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, fitness tracker, e smartwatch

Sperimenta la ricarica più sicura che già oltre 38 milioni di utenti stanno usando ogni giorno .In INIU, utilizziamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la sicurezza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo mini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.