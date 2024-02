Mai più RUOTE A TERRA con il Mini compressore ad aria portatile a SOLI 29€ (-40%)

Se sei spesso in viaggio e vuoi essere sicuro di non ritrovarti mai con le ruote dell'auto a terra, abbiamo quello che fa per te! Oggi il Mini Compressore ad Aria Portatile TEMOLA è disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto bomba del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa. Approfitta il prima possibile della mega offerta, i prodotti stanno andando a ruba!

Mini Compressore ad Aria Portatile TEMOLA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Compressore ad Aria Portatile TEMOLA è uno strumento indispensabile per viaggiare sempre nella massima tranquillità.

È molto facile e comodo da usare: tutto quello che devi fare è collegare la pompa alla valvola, premere il pulsante di avvio e inizierà a gonfiarsi. Questo compressore auto può gonfiare un pneumatico per auto 195/55/R15 da 0 a 35 psi in 5 minuti e la pompa si spegne automaticamente quando raggiunge la pressione preimpostata.

Il dispositivo è dotato di una doppia alimentazione e non devi preoccuparti se la batteria si esaurisce per strada perché viene fornito con un cavo di alimentazione da 12V DC per le emergenze di soccorso stradale.

Grazie agli ugelli aggiuntivi, il compressore è indicato non solo per le auto, ma anche per SUV, moto e biciclette, oltre a palloni sportivi, materassi ad aria, giocattoli da piscina e altre attrezzature gonfiabili. In più, per affrontare correttamente i lavori di riempimento notturno, è dotato di una funzione di illuminazione a LED con controllo dell'interruttore indipendente per l'uso di emergenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.