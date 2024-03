Mai più RUOTE A TERRA con il Compressore d'Aria Portatile a quasi META' PREZZO

Se sei spesso in viaggio e non vuoi rischiare di ritrovarti con le gomme a terra, non farti scappare questa offerta speciale sul Compressore d'Aria Portatile HOTO! Oggi è disponibile a soli 66 euro con uno sconto assurdo del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai ancora pochissime ore a disposizione!

Compressore d'Aria Portatile HOTO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore d'Aria Portatile HOTO utilizza un grande cilindro da 19 mm e magneti ad alta potenza e ad alta resistenza per un gonfiaggio ultra veloce.

La pressione massima è di 150 PSI tanto che può gonfiare una bicicletta con una gomma a terra in 129 secondi. Il pratico gonfiagomme HOTO può aiutarti in caso di emergenza in qualsiasi occasione, soprattutto se viaggi molto in auto.

Utilizzando la tecnologia di misurazione digitale della pressione dei pneumatici con una precisione di 0,05 bar, interrompe automaticamente il gonfiaggio quando viene raggiunta la pressione preimpostata, evitando così un gonfiaggio eccessivo. Oltre che per le ruote delle auto, può essere sfruttato in molteplici modalità: palla, bici, gonfiabili e così via.

La batteria incorporata ad alta capacità da 2500 mAh permette di gonfiare più di un pneumatico quando è completamente carico. In più è dotato di una porta di ricarica USB di TYPE-C standard per ricaricarlo sempre e ovunque tu sia.

La luce di emergenza LED può essere facilmente azionata in aree scarsamente illuminate come garage sotterranei. Inoltre il prodotto è piccolo e leggero, può essere tenuto con una mano ed ha una maniglia in TPU che lo rende facile da trasportare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.