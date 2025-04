Mai più problemi informatici in ufficio: la soluzione definitiva è questa

Soprattutto per le piccole imprese la sicurezza informatica è un problema serio. Virus, ransomware, attacchi di phishing e vulnerabilità nei sistemi rappresentano infatti minacce concrete che possono paralizzare un'attività in pochi minuti. Kaspersky Small Office Security è la soluzione completa che fa la differenza con un sistema in grado di garantire una sicurezza completa e trasversale capace di prevenire anche gli errori umani. Configura Kaspersky Small Office Security per le necessità della tua azienda e risparmia fino al 20%.

La protezione completa pensata per le esigenze delle piccole imprese

A differenza delle soluzioni enterprise troppo complesse o degli antivirus consumer troppo basilari, Kaspersky Small Office Security è stato progettato specificamente per rispondere alle esigenze delle piccole imprese con una protezione in tempo reale contro malware, spyware e ransomware, sistemi di sicurezza avanzata per le operazioni bancarie e i pagamenti online e una protezione delle password e dei dati sensibili aziendali. Inoltre Kaspersky Small Office Security include la crittografia dei file per proteggere le informazioni riservate e i backup automatici per prevenire la perdita di dati.

La soluzione protegge PC Windows, Mac, file server e dispositivi mobili, garantendo una copertura completa dell'infrastruttura IT tipica di un piccolo ufficio.

La completezza della suite di sicurezza va di pari passo con la semplicità d’uso. L’installazione, infatti, richiede meno di 10 minuti e una volta completata si ha accesso a una console intuitiva e accessibile da qualsiasi dispositivo per la gestione di tutti gli strumenti. In caso di problemi Kaspersky Small Office Security invia notifiche in tempo reale con le indicazioni consigliate per rispondere puntualmente a ogni necessità. È inoltre disponibile un supporto tecnico dedicato al quale fare sempre riferimento.

Puoi personalizzare la configurazione di Kaspersky Small Office Security scegliendo tra quanti utenti proteggere (da 3 a 50 in base al numero dei tuoi dipendenti), per quanti anni usufruire del servizio e scoprire immediatamente quanto risparmiare grazie all’offerta che consente di avere questa suite di sicurezza con il 20% di sconto.

