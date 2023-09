Mai più problemi di spazio su PS4 con l'hard disk da 4 TB esterno IN OFFERTA

Se sei un appassionato gamer che ama accumulare un vasto arsenale di giochi sulla tua PS4, allora questa offerta è proprio ciò che stavi aspettando. Un hard disk esterno per la tua console è la soluzione ideale per espandere lo spazio di archiviazione e assicurarti di non dover più fare scelte difficili su quali giochi mantenere installati. In questo articolo, ti sveleremo una fantastica offerta su un hard disk esterno di alta qualità da 4 TB, garantendoti ore interminabili di gioco senza preoccuparti dello spazio di archiviazione. Lo sconto di Amazon è del 13% e il prezzo finale d'acquisto sarà di 139,99€.

4 TB in più su PS4 con l'hard disk esterno in offerta su Amazon

Non è necessario eliminare i vecchi giochi dalle console PS4 solo per fare spazio a quelli nuovi: è possibile memorizzare oltre 100 titoli sull'unità disco portatile con 4 TB di spazio. Unità disco esterna per un'esperienza di gioco senza latenza e con prestazioni ottime. Grazie alla ottima configurazione dettagliata e alla connettività USB 3.0 plug-and-pay è possibile gettarsi nella mischia anche in assenza di un cavo di alimentazione.

Un prodotto per PS4 per salvare e giocare, per PS5 adatto solo per il salvataggio. Espandi facilmente lo spazio di gioco per la tua PS4: fino a 4 TB, così puoi installare oltre 100 dei tuoi giochi preferiti. Porta con te tutti i tuoi giochi per giocare ovunque, anche sulle console dei tuoi amici. Per PS4 il prodotto serve per salvare e giocare, per PS5 adatto solo per il salvataggio. Facile installazione in meno di 3 minuti, guidata dalla console e con una configurazione semplice, basta collegare Game Drive alla console..

L'offerta di Amazon prevede un 13% di sconto sull'hard disk esterno da 4 TB per PS4 per un prezzo finale di 139,99€.