Mai più problemi di prese con la Ciabatta Multipresa: PREZZO STRACCIATO su Amazon!

Quante volte ci troviamo ad avere problemi di spazio e, soprattutto, di prese e attacchi per i nostri dispositivi elettronici. Tante vero? Le ciabatte multiprese, spesso, rappresentano una comoda e ordinata soluzione a questo problema. Altrettanto spesso, però, questi prodotti, essendo complessi strutturalmente ed essendo anche molto utili, non vengono venduti a prezzi bassi ed è per questo motivo che vi segnaliamo l'offerta per la ciabatta Multipresa Proposta da Amazon che si configura con un doppio sconto: prima un 3% al quale va applicato il coupon che vi farà risparmiare un ulteriore 30% per un prezzo finale di soli 20,29€.

Una presa per ogni attacco con la Ciabatta Multipresa in sconto su Amazon!

La striscia di alimentazione di questa Ciabatta Multipresa è dotata di 3 USB-A (5 V/2,4 A) e 1 USB-C (5 V/3,1 A) per la ricarica rapida di più dispositivi, estensione della spina 8 prese AC, che supporta una potenza totale massima di uscita di 2500W/10 A.Le prese e le spine sono di tipo F (Schuko), quindi è possibile collegare spine di tipo C (a due pin) o di tipo F (Schuko). La Ciabatta è inoltre dotata di un interruttore, è sufficiente premere l'interruttore per spegnere l'alimentazione. In questo modo si risparmia energia elettrica e non è necessario collegare o scollegare la spina.

La multipresa con USB ha superato le certificazioni FCC e RoHS e utilizza materiali ignifughi avanzati. Quando l'alimentazione è sovraccarica / surriscaldata / in cortocircuito, l'affidabile interruttore di sovraccarico scatta automaticamente per proteggere i dispositivi. Questa ciabatta è caratterizzata da un design a torre di prese con cavo di prolunga in rame pieno da 2 metri.

L'offerta di Amazon su questa Ciabatta Multipresa prevede un doppio sconto: prima un 3% al quale poi va cumulato il coupon del 30% disponibile con cui il prezzo scenderà a 20,29€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.